Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a replicat, în emisiunea "Bună, România" de pe B1TV, după ce liderii USR-PLUS au lansat mai multe "înţepături" la adresa liberalilor şi chiar au anunţat public că vor avea propriul candidat în alegerile prezidenţiale pentru a îl înlocui pe Klaus Iohannis.

Liderul liberalilor a subliniat că românii au transmis un mesaj foarte clar în alegeri şi la referendum, iar acest mesaj este unul anti-PSD şi de dărămare a actualui guvern, iar el îşi va folosi resursele de energie pentru acest obiectiv şi nu pentru "înţepături" la adresa colegilor din opoziţie.

"Voinţa exprimată de alegători a fost foarte clară, că nu mai sprijină actuala coaliţie de guvernare şi că sprijină o altă guvernare. PNL a câştigat alegerile, de asemenea, alianţa USR-Plus a obţinut un scor foarte mult, ceea ce arată o anumită tendinţă din partea cetăţenilor privitoare la componenţa unei viitoare guvernări. Noi vom ţine cont întotdeauna de ceea ce îşi doresc cetăţenii şi de voinţa pe care şi-o exprimă.

Adversarul nostru este PSD şi coaliţia care încă se află la putere. Consider că energia pe care o avem şi inteligenţa pe care o avem trebuie să le consumăm pentru a pune punct acestei guvernări şi nicidecum pentru a încerca să obţinem mici înţepături de genul acesta. În ce ne priveşte pe noi, am rezistat stoic în ultimii 2 ani de zile la multe astfel de ciupituri, înţepături, şi aşa vom face şi de acum acolo pentru că încă nu a fost răpus balaurul, doar i-a fost retezat un capăt", a afirmat Ludovic Orban.

De asemenea, acesta a arătat că partidul său a mai trecut peste atacuri alege colegilor de opoziţie din ultimii 2 ani şi vor române cu aceleaşi obiective indiferent de provocări.

"Am trecut şi vom trece în continuare pentru că noi întotdeauna am fost mai înţelepţi şi noi întotdeauna avem în vedere obiectivele şi realizarea obiectivele pe care le avem de urmărit şi în mare parte coincid cu ce vor românii de la noi", a subliniat Ludovic Orban.

Acesta a arătat că posibil să mai fie atacuri în campania din toamnă, dar vor merge mai departe cu susţinerea lui Iohannis precum s-a decis în unanimitate în interiorul partidului.

"Probabil de-a lungul campaniei prezidenţiale vor mai apărea astfel de înţepături. Din punctul nostru de vedere lucrurile sunt foarte simple, noi îi susţinem pe preşedinte şi avem convingerea că va câştiga alegerile", a arătat Orban.

