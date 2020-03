Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, că obiectivul Guvernului este ca într-un interval de 5-7 zile să ridice capacitatea de testare pentru COVID-19 la peste 2.000 de teste pe zi şi chiar la 2.500.

"Obiectivul nostru, într-un interval de timp de 5-7 zile, este de a creşte capacitatea de testare la peste 2.000 de teste, chiar cu tendinţă de a ajunge la 2.500 de teste pe zi şi, de asemenea, această capacitate de testare să crească în continuare", a declarat Ludovic Orban, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

