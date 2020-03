Orban: Peste 200.000 de români s-au întors în țară de la izbucnirea pandemiei de coronavirus (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a precizat, vineri, că peste 200.000 de români s-au întors în țară de la declanșarea pandemiei de coronavirus.

Mare parte dintre aceștia sunt veniți din țări afectate grav de Covid-19, adeică Italia și Spania.

" România a mai avut o specificitate care nu a existat în alte ţări europene. În România s-au întors peste 200.000 de români, cei mai mulţi din ţări grav afectate de epidemie, cu mii și zeci de mii de cazuri. Dacă nu am fi luat măsuri severe de carantinare, fie de carantină instituţionalizată, fie de izolare la domiciliu, răspândirea ar fi fost foarte mare în România", a adăugat Orban.

Prim-ministru a admis că țara noastră nu era pregătită la nivel sanitar de o pandemie, dar a precizat că s-au luat măsuri stricte imediate.

"Pe 25 sau 26 februarie, în România era un caz, în Spania erau două cazuri, în Franţa erau tot câteva cazuri. Uitaţi-vă la numărul de cazuri din România, un pic peste o mie, dar dacă luăm în calcul şi vindecaţii, avem sub o mie de pacienţi bolnavi de COVID, în timp ce în celelalte ţări numărul de persoane infectate este de ordinul zecilor de mii. România, încă din primul moment, a luat măsuri extrem de serioase. După Anul Nou chinezesc, în care au venit în România mii de cetăţeni din China, nu a existat nicio îmbolnăvire", a afirmat Orban.

