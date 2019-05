În timp ce majoritatea partidelor aflate acum în opoziţie fug de răspunderea asumării guvernării în cazul în care pică Guvernul Dăncilă, Ludovic Orban arată că PNL îşi va asuma să preia puterea odată cu moţiunea de cenzură pentru că PSD trebuie oprit.

"Decizia noastră este foarte clară. În Biroul Executiv am decis să vom depune moţiunea de cenzură, începem negocierile în primă fază cu partenerii din opoziţie şi, ulterior, cu toate grupurile parlamentare, mai puţin PSD, şi cu toţi parlamentari individuali pe care îi putem convinge.

În ceea ce priveşte asumarea guvernării, un partid care depune moţiunea de cenzură pentru a da jos un guvern trebuie să fie pregătit să îşi asume guvernarea, asta e un lucru elementar. De alfel, PNL este al doilea partid ca reprezentare parlamentară, este partidul din opoziţie cel mai puternic care are şi cei mai mulţi reprezentanţi şi oameni care au expertiză pe toate domeniile şi ne-am afirmat în repetate rânduri soluţiile pe diferite domenii de activitate. Nu poţi să îi laşi pe ăştia să dea foc la ţara din calcul politic ca să nu mă erodez la guvernare. Nu putem lăsa pe ăştia să ducă ţara în gard", a afirmat Ludovic Orban, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

