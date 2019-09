Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, luni, că formaţiunea sa are pregătit textul moţiunii de cenzură, dar îl va depune când va strânge 233 de semnături pentru a avea garantat un succes la votul din plen.

Acesta a mai arătat că textul a fost convenit deja cu USR, PMP şi UDMR şi se aşteaptă un răspuns şi din partea ALDE şi Pro România.

"Toate acţiunile PNL sunt în conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuală există un text al moţiunii de cenzură care a fost convenit cu cei de la USR, PMP şi UDMR. Acest text a fost transmis şi celorlalte două formaţiuni politice - ALDE şi Pro România. Aşteptăm observaţii acestor formaţiuni pe textul moţiuni.

Din punctul nostru de vedere, PNL este pregătit să depună textul moţiunii cât mai rapid posibil, dar ne menţinăm condiţie de a atrage alături de noi pe toţi parlamentarii formaţiunilor politice care nu susţin actualul Guvern. Ne menţinem obiectivul de a strânge 233 de semnături pentru textul moţiunii pentru a avea garanţia că va fi încununată cu succes. Săptămâna aceasta vom avea întâlniri în continuare cu toţi partenerii la această moţiune de cenzură şi sunt convins că până la finele săptămâniii vom avea rezultate pe care să le anunţăm public", a arătat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă, susţinută luni la Parlament.

