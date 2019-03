Orban (PNL): Tăriceanu a ajuns baiat de mingi la Dragnea. Este pierdut iremediabil în mocirlă

Ludovic Orban lansează un atac dur la adresa lui Tăriceanu. Șeful PNL îl cataloghează pe șeful ALDE ca fiind ”băiat de mingi” al lui Liviu Dragnea, motiv pentru care s-a ”pierdut iremediabil în mocirlă”.

“De cand a ajuns baiat de mingi la Dragnea nu prea l-am mai bagat in seama pe tristul si penibilul Popescu T pentru ca il consider pierdut iremediabil in mocirla in care s- a afundat de ani de zile . Ultima lui postare, insa, m- a revoltat peste masura si am simtit nevoia sa ii aplic o corectie”, transmite Orban.

Dancila a fost convocata, luni, de PNL la Parlament sa dea explicatii pentru o ordonanta devastatoare pentru economia romaneasca, OUG 114. Șeful PNL se aștepta ca Tăriceanu să reacționeze în ultima fază și să recunoască “recunoasca consecintele dramatice ale acestui act normativ”.

“In loc sa dea vreun semn de luciditate, sa recunoasca consecintele dramatice ale acestui act normativ pe care l-a adoptat pe "necititelea" si sa spuna cum are de gand sa indrepte efectele perverse ale ordonantei, primul ministru s-a dezbracat de caracter si a inceput sa ii jigneasca pe colegii mei care au luat cuvantul si au descris consecintele negative ale aberatiei guvernamentale. Presedintele de sedinta a refuzat sa acorde dreptul la replica deputatilor PNL care au fost jigniti grav de obraznicatura care a ajuns sa creada despre sine ca este buna de prim ministru.

Plecand de la aceasta realitate faptica, postarea lui Popescu T. este o bazaconie de la cap la coada. Doar atat am a-i raspunde la remarcile critice facute la adresa PNL. Decat sa fac "poduri" pana in curtea PSD, prefer sa construiesc transee care sa apere societatea romaneasca de agresiunea permanenta a PSD- ALDE. Decat sa fiu tuter al unui premier mai "prost decat prevede legea", asa cum ati ajuns dumneavoastra, prefer sa protestez prin toate mijloacele . Decat sa guvernez " cu calm, cu intelepciune, cu rabdare, cu toleranta" si sa nenorocesc tara alaturi de habarnisti si lichele din ograda PSD mai bine " divizez" societatea si ma alatur partii sanatoase a ei, incercand sa tratez partea bolnava din care faceti parte”, conchide Ludovic Orban.