Orban: PNL va câștiga alegerile. Scorul cu care vom câștiga alegerile depinde de prezența la vot, mobilizarea oamenilor care vor să implementeze un plan adevărat de dezvoltare al României (VIDEO)

Referitor la scrutinul din 6 decembrie, actualul premier este optimist cu privire la scorul pe care îl va obține Partidul Național Liberal:

„Partidul Național Liberal va câștiga alegerile, scorul cu care va câștiga alegerile depinde de prezența la vot, de mobilizarea oamenilor care într-adevăr vor să implementeze un plan adevărat de dezvoltare al României. Am încredere că va fi o prezență bună și oamenii vor susține planul de dezvoltare al României, prezentat de Partidul Național Liberal”, a declarat premierul Ludovic Orban, în platoul B1 TV.

Totodată, premierul a precizat joi seara că riscul de infectare cu SARS-CoV-2, la vot este redus, chiar aproape de 0, datorită măsurilor sanitare care au fost luate, pentru ca oamenii să își poată exercita dreptul în siguranță.

„Noi am avut alegeri locale, când s-au luat toate măsurile de protecție sanitară pe care le cunoaște toată lumea. Riscul de îmbolnăvire atunci când îți exerciți dreptul de vot, dacă se respectă normele de protecție sanitară pe care noi le-am decis este egal aproape cu 0.

Dacă omul poartă mască, păstrează distanța cât așteaptă să intre în secție, în secție nu permitem aglomerări, ci un număr limitat de persoanecare pot intra în funcție de suprafața care există în secția de votare, trebuie dezinfectare la intrare și la ieșire. Sunt niște măsuri de precauție care dacă sunt respectate, omul nu are niciun pericol să fie contaminat. PSD a făcut campanie să amâne alegerile, să își mai prelungească mandatele.'', a declarat Ludovic Orban, pe B1 TV.

