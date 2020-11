Ludovic Orban: Podul de cale ferată de la Grădiștea, nefuncțional de 15 ani. Giurgiu are nevoie de investiții private (VIDEO)

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, joi, că podul de cale ferată de la Grădiștea este nefuncțional de 15 ani și își dorește să rezolve această problemă cât mai repede, astfel că, în două săptămâni urmează să fie semnat un contract de finanțare.

”Podul de la Grădiștea, podul de cale ferată de la Grădiștea, practic, a devenit nefuncțional în urmă cu 15 ani și de atunci nu a fost neconstruit. Podul de la Grădiștea face parte din cea mai veche cale ferată din România, calea ferată București-Giurgiu, și îmi doresc să rezolvăm această problemă și într-un fel să spălăm rușinea ultimilor ani prin finalizarea cât mai rapidă a acestui proiect. Din acest motiv am discutat cu domnul ministru Bode și cu conducerea companiei CFR, iar obiectivul nostru este să semnăm, într-un termen de maxim 2 săptămâni, contractul de reconstrucție a podului de la Grădiștea”, a afirmat primul ministru.

”De asemenea, un alt obiectiv de investiții, care este în faza finală pentru semnarea contractului de finanțare din fonduri europene, este proiectul de modernizare a portului Giurgiu”, a adăugat el.

Oficialul consideră că Giurgiu are nevoie de investiții private.

”Vreau să dau un mesaj clar că voi încuraja orice investitor care dorește să-și blocheze investiția, să-și așeze investiția în județul Giurgiu. Giurgiu are nevoie de invesiții private, Giurgiu are nevoie de reindustrializare, Giurgiu are nevoie de o fructificare superioară a potențialului pe care în are, atât al potențialului agricol, cât și al potențialului turistic”, a mai transmis Ludovic Orban.