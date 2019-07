Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a condamnat în termeni duri felul în care Eugen Teodorovici gestionează finanţele României şi cum România se împrumută cu sume astronomice fără a folosi mai departe banii pentru a dezvolta România prin investiţii care să asigure dezvoltarea.

"În primele 6 luni, Guvernul a împrumutat practic aproape 10 miliarde de euro. Dacă ar păstra acest ritm de împrumut ar însemna că pe an ar trebui să împrumute 20 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că se ajunge la un asemenea ritm de creditare a cheltuielilor bugetar depăşim nivelul de îndatorare mediu de la UE imediat în 2 ani.

Ceea ce este grav este că aceste împrumuturi nu se fac pentru a finanţa obiectivele care asigură dezvoltarea României. Să finanţeze dezvoltarea infrastructurii, să finanţeze dezvoltarea educaţiei, sănătatatea, dezvoltarea unor activităţi economice într-o formă sau alta. Aceşti bani sunt împrumutaţi pentru a plăti cheltuielile bugetare, curente ale statului, pensii şi salarii nu investiţii.

Este foarte greu de înţeles cum am ajuns în situaţia asta şi mai ales de ce luăm astfel de credite. Pentru creditul de 3 miliarde, costul creditului adică dobânzile şi comisioanele pe care le vom plăti sunt de 1,6 miliarde", a afirmat Ludovic Orban în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

