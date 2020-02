Ludovic Orban, atac la parlamentarii PSD: "Trei ani de zile l-ați slugărit cu râvnă pe Dragnea, ați votat toate tâmpeniile, ne-ați izolat în Europa" (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a lansat un atac dur la adresa parlamentarilor PSD cu ocazia discursului susținut în Parlament la dezbaterea moțiunii de cenzură. Acesta i-a acuzat că timp de trei ani de zile au executat cuminți ordinele lui Liviu Dragnea și din acest motiv țara a ajuns într-o postură extrem de dificilă.

”Înțeleg că aveți probleme cu cititul, așa că sunt înțelegător față de voi. Vreți, nu vreți, sunteți parlamentari născuți din pixul lui Dragnea și nu veți scăpa de acest stigmat, care vă va urmări toată viața voastră.

Trei ani de zile l-ați slugărit cu râvnă pe Dragnea, ați votat toate tâmpeniile, ați votat toate legile care ne-au adus pe marginea prăpastiei, ne-ați izolat în Europa, l-ați slugărnicit fără ezitare pe Liviu Dragnea.

Nu mă las judecat de voi! În 3 ani ați arătat clar de ce sunteți în stare: slugărnicie, dezolare, izolare în plan internațional și până la urmă o cădere jalnică! Nu v-au deranjat alte lucruri, dar depuneți moțiune de cenzură pentru că Guvernul vrea să instituie un sistem mai reprezentativ, un sistem mai bun de reprezentativitate pentru toți cetățenii.”, a afirmat Ludovic Orban, în Parlament.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.