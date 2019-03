Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, miercuri seară, că un eşec al PSD în alegerile europarlamentare ar putea duce la prăbuşirea Guvernului Dăncilă, mai ales că, deja PSD nu mai are nicio legitimate de a conduce, iar coaliţia nu are sprijinul populaţiei.

"Cred că o schimbare de putere trebuie să se facă în baza votului cetăţenilor. Aceste alegeri europarlamentare, ulterior prezidenţiale, vor arăta, cu siguranţă, că la ora actuală PSD nu mai are nicio legitimitate să guverneze. Actuala coaliţie PSD-ALDE nu mai are sprijinul populaţiei.

Acest lucru, cu siguranţă, vor avea efecte şi asupra funcţionării celor două partide. Şi aşa majoritatea parlamentară care sprijină Guvernul se şubrezeşte, scade suportul parlamentar pentru Guvern, iar, în opinia mea, un eşec al PSD la europarlamentare va genera o criză în PSD care poate duce la căderea Guvernului", a arătat Ludovic Orban, în direct pe B1TV în emisiunea "Dosar de Politician".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.