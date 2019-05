Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, un mesaj clar către partide că referendumul trebuie pus imediat în practică, iar situaţia nu mai poate continua precum a fost până astăzi cu PSD şi ALDE pentru că românii s-au pronunţat clar prin alegeri.

"Timp de doi ani şi jumătate, o majoritatea parlamentară condusă de PSD şi un guvern certat cu legea, cu bunul simţ şi voinţa populaţiei şi-a bătut joc de justiţie, a călcat în picioare drepturile şi libertăţile cetăţenilor români, a agresat sistematic independenţa justiţiei şi a turnat pe bandă rulată acte normative şi alte proceduri menite să strivească drepturi şi libertăţi, să calce în picioare independenţa magistraţilor, să distrugă orice funcţionalitate a justiţiei şi să pună capăt luptei anticorupţie.

Şase milioane de români au spus DA la referendum şi au spus interzis amnistiei şi graţierii faptelor de corupţie. Începand de astăzi, în România, oricine deţinător de putere care fură va fi pedepsit. Românii au spus foarte limpede că dorinţa lor este să fie conduşi de oameni cinstiţi, corecţi, care respectă legea şi oricine nu respectă legea va fi pedepsit", a declarat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că PNL a sprijinit referendumul din primul moment în care a fost anunţat de preşedinte şi se va prezenta la consultărilor de la Cotroceni convocate de Iohannis şi va face totul pentru punerea în legislaţie a celor decise de popor.

