Orban, replică pentru Teodorovici: Nu comentez prostiile pe care le spune un caraghios care și-a bătut joc de finanțele publice

Eugen Teodorovici (PSD), fost ministru al Finanţelor, a susţinut că liberalii vor lua măsuri de austeritate. Întrebat în legătură cu această acuzație, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a răspuns că nu are de gând să comenteze afirmaţiile unui „caraghios care și-a bătut joc de finanțele publice”.

„Eu nu comentez prostiile pe care le spune un caraghios care și-a bătut joc de finanțele publice în ultimii ani. Toate măsurile luate de guvernul PNL au fost măsuri pe care PSD nu le-a luat. Ce am greșit că am alocat resursele necesare pentru a putea plăti pensiile până la sfârșitul anului, în condițiile în care guvernul PSD nu alocase bani suficienți pentru plata pensiilor? Am greșit că am alocat bani pentru plata ajutoarelor de încălzire de care beneficiază familiile care se încălzesc în alt sistem decât în sistemul centralizat, în condițiile în care guvernul PSD nu a alocat niciun leu pentru ajutorul de încălzire? Am greșit că am alocat bani pentru ca să fie decontate concediile medicale și concediile maternale care trebuiau decontate demult, decontări care au fost întârziate de guvernul PSD până și cu un an de zile? Că am decis să rambursăm TVA în termenul legal și nu să facem așa cum a făcut PSD, care a amânat sistematic rambursările de TVA către companii? Dacă n-am fi luat aceste măsuri, s-ar fi produs perturbații majore în societate și milioane de cetățeni români ar fi fost privați de drepturile legale pe care le au în baza unor legi aflate în vigoare în România”, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Eugen Teodorovici acuzase Guvern PNL că nu are de gând să crească salariile și pensiile: „Pot spune foarte clar că actualul Guvern PNL minte în mod clar cu privire la salarii și la pensii, pentru că nu sunt prinse aceste creșteri în bugetele pe 2020, 2021 și 2022, aici fac trimitere la strategia fiscal-bugetară pe care am văzut-o în spațiul public, așa cum al nostru calendar stabilea clar și legile în vigoare astăzi le impun”.