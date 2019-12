Orban: ROMATSA se găsește în pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigație aeriană / E vorba de aproape 300 de milioane de euro care trebuie dați fraților Micula (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a vorbit, în debutul ședinței de guvern de vineri, despre situația disperată în care se găsește ROMATSA.

Conturile ROMATSA au fost blocate după ce fraţii Micula au câștigat un proces împotriva statului român și trebuie să primească despăgubiri.

Premierul a anunțat că a decis să plătească suma pentru care există titlu executoriu în România, adică cele 278 de milioane către frații Micula. Banii vor fi achitați din fondul de rezervă al Guvernului.

„Primul considerent e cel legat de situația în care ne găsim datorită (SIC!) unui titlu executoriu în baza unei decizii luate de o curte arbitrară în speța frații Micula împotriva statului român.

În 2013, ca urmare a sistării în 2004 de către guvernul Năstase a ajutorului de stat acordat către trei companii deținute de frații Micula, curtea arbitrară ICSID a luat decizia să oblige statul român să plătească 84 de milioane de dolari. Până în prezent, autortățile statului au ignorat obligațiile de plată sub diverse pretexte. A existat și o decizie a Comisiei Europene legată de acest subiect și alte demersuri în plan juridic.

Ne găsim într-o situație extrem de gravă. La ora actuală ROMATSA se găsește într-un pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigație aeriană, din cauza lipsei resurselor financiare. Condițiile de acordare a certificatului de furnizor de servicii aeriene sunt stabilite la nivel european, sunt condiții foarte stricte, iar printre ele ROMATSA trebuie să aibă sustenabilitate din punct de vedere financiar.

În momentul de față, suma care ar trebui transferată de la Eurocontrol către ROMATSA este de 278 de milioane.

Pe 24 este termen de judecată și, în cazul în care se menține decizia luată de instanța din Belgia, există un risc major ca ROMATSA să nu-și mai poată menține certificatul de furnizor de servicii și să rămână fără resurse financiare.

A doua problemă majoră e apariția unui titlu executor în România, în baza căruia practic au început să fie atacate conturile Ministerului Finanțelor și companii profitabile ale statului român: Nuclearelectrica, Romgaz, Hidroelectrica. Executorul încearcă să obțină banii de la statul român și se îndreaptă spre activele statului. E posibilă o situație în care să poată executa o companie implicată în proiecte importante și strategice și să oblige vânzarea de acțiuni. Mereu când se vând acțiuni în cadrul unei executări scade valoarea lor și valoarea de piață a companiei, ceea ce poate afecta capacitatea și competitivitatea companiei.

Din acest motiv, am luat clar decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România”, a declarat premierul, la debutul ședinței de guvern de vineri.

