Premierul Ludovic Orban anunţă că, în situaţia în care moţiunea de cenzură depusă de PSD şi UDMR va fi votată, miercuri, în Parlament, parlamentarii PNL nu vor mai vota învestirea următoarelor două guverne, pentru ca astfel să se declanşeze alegerile anticipate.

"O spun limpede: în cazul în care va exista o majoritate în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură, în ceea ce priveşte Partidul Naţional Liberal decizia noastră este clară luată ca să nu mai votăm învestirea niciunuia dintre cele două guverne pentru a declanşa alegeri anticipate. Asta le spun şi parlamentarilor, ca să ştie”, a afirmat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.