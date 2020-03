Premierul Ludovic Orban i-a transmis noului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, să dispună trimiterea de dezinfectați și materiale sanitare de protecție și către rețeaua de medici de familie, dar și către cei din ambulatoriu.

„La instalarea în funcție a domnului ministru Nelu Tătaru, domnul ministru a organizat o ședință a colegiului de conducere al ministerului. În cadrul acestei ședințe am discutat prioritățile pentru Ministerul Sănătății în perioada următoare. Sigur că păstrăm aceleași direcții de acțiune. Obiectivul nostru fundamental este acela de a apăra viața și sănătatea cetățenilor români, de a reduce răspândirea virusului, de a crește capacitatea de diagnosticare, de a întări DSP pentru a face față misiunii fundamentale pe care o au în lupta contra coronaviurs. De asemenea, de a pregăti spitalele pentru a primi pacienți cu coronavirus. De asemenea, am discutat măsuri pentru a descrește riscul de infectare în spitale a cadrelor medicale și a pacienților. De asemenea, am discutat despre urgența achiziționării de echipamente de protecție, care să protejeze pe toți aceia din sistemul de sănătate publică care sunt implicați în lupta contra coronavirus și, de asemenea, să protejeze cadrele medicale și nemedicale din spitale, să-i protejze pe reprezentanții DSP. De asemenea, i-am transmis personal domnului ministru Tătaru solicitarea să distribuie echipamente de protecție, dezinfectanți și către rețeaua de medici de familie și către medicii din ambulatoriu”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a subliniat că are „încredere în capacitatea domnului ministru Tătaru de a face față provocărilor nemaiîntâlnite generate de epidemia de coronavirus. Domnul Tătaru este deja în dispozitivul de luptă contra acestui virus de o bună bucată de vreme. Cunoaște foarte bine dispozitivul și are capacitatea de a lua cele mai bune decizii care să fie implementate ulterior”.

„Sunt un om care a venit din teritoriu. Focarul Suceava nu schimbă cu nimic atitudinea pe care am avut-o, doar că la nivel local trebuie schimbate multe lucruri. La nivel local trebuie inițiate anumite proceduri, pe care atât personalul medical, cât și DSP, cât și managerii spitalelor, dar și autoritățile trebuie să le pună în practică, să le respecte. Noi, ca minister, avem în acest moment două direcții. Una urgentă, prevenția infecțiilor cu COVID-19, tratarea infecțiilor cu COVID-19, dar și tratamentul celorlalți pacienți, care nu au în acest moment o infectare cu COVID-19. La nivelul unităților sanitare din faza I, faza II și, ulterior, faza III, vom asigura acel necesar de apartură, materiale sanitare și de echipamente sanitare de protecție, precum și acel număr de teste în care toți cei, care conform unor anchete epidemiologice intră într-un protocol de testare”, a declarat Nelu Tătaru.

