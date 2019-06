'Orlando MINTE PUȚINĂ lovește din nou!' Florin Cîțu, despre ministrul DISCOTECĂ: A arătat încă o dată că este cel mai incompetent om care a deținut această funcție

Avertismentul Comisiei Europene privind posibilitatea ca România să depășească ținta de deficit de 3% crează îngrijorări pentru opoziția de la București.

Senatorul liberal Florin Cîțu este de părere că Orlando “Discotecă” Teodorovici “este cel mai incompetent om care a deținut funcția de minstru al Finanțelor”.

Afirmația acestuia vine după ce ministrul “Discotecă” a ținut morțiș să-i certe pe oficialii de la Bruxelles, arătând că deficitul s-a situat in limitele prevazute de regulile de discplina bugetara europeana continuu dupa anul 2012.

“Orlando “minte putina” loveste din nou.



Tedorovici a aratat astazi ca este cel mai incompetent om care a detinut functia de minstru al finantelor.



Raspunsul pe care l-a dat CE referitor la devierea de la tinta de deficit arata ca astazi MFP este cel mai slab minister. Este clar acum ca in acest minister incompetenta este o virtute.



Vina nu este doar a lui Orlando. Toti angajatii din minister sunt vinovati. Nu vad pe cineva sa vina si sa strige "bai omule opreste-te ca ne facem toti de ras."



Atat le spun functionarilor din MFP-#NuLuamPrizonieri



Pe scurt. CE spune ca Romania deviaza de la programul de ajustare catre tinta de deficit.



Teodorivici si MFP raspund ca nu este adevarat si proceduara de deviere este doar un mecanism de prevenire etc..



Foarte multa prostie la MFP.



Dragi tovarasi, Orlando nu stie dar unii dintre voi stiti. La fiecare buget prezentati restrictiile bugetului Romaniei- vezi poza, sursa MFP. Daca le puneti in motivarea proiectului de lege pentru plafoane este clar ca unii dintre voi aveti habar. De ce va este frica?



Romanii trebuie sa stie.



Romania are DOUA restricti la buget. O restrictie se refera la tinta deficit de 3% din tratatul de la Maastricht si a doua la tina de deficit structural de 1% din Pactul Fiscal.



Orlando, nu degeba iti zic colegii "minte putina". CE se refera la tinta de deficit strcutural si la faptul ca in 2017 ai promis ca incepi ajustarea catre 1% din 2019 iar acum spui ca din 2021.



De aceea CE iti spune ca ai doua probleme MAJORE.



Deficitul structural este cu doua puncte procentuale peste tinta si ajustarea catre deficit nu mai exista.



Cine voteaza impotriva motiunii voteaza pentru ca acest incompetent care ne face de ras peste tot sa ramana la finante. Singura explicatie pentru cei care il sustin acolo este ca e bun sa le transfere fonduri baronilor PSD de la buget. Altfel este praf”, scrie Cîțu pe Facebook.