Victor Costache, ministrul Sănătății, a precizat, miercuri, într-o conferință de presă, că a Ordonanța de Urgență pentru liberalizarea programelor naționale din domeniul sanitar a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ a fost adoptat de Guvernul Orban, în seara premergătoare moțiunii de cenzură.

