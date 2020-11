OUG privind ajutorul de stat pentru HoReCa, în primă lectură în ședința de Guvern. Ce spusese ministrul Virgil Popescu despre această inițiativă pentru sector, pe B1 TV

Guvernul Orban discută în primă lectură, în ședința de vineri, ordonanța de urgență privind schema de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa, potrivit anunțului făcut de ministrul Economiei în debutul reuniunii de la Palatul Victoria. Recent, în direct pe B1 TV, Virgil Popescu a oferit mai multe detalii despre schema care prevede acordarea unui „ajutor de stat de 20% din pierderea cifrei de afaceri aferentă anului 2020 față de 2019”.

„Avem pregătit un act normativ, este vorba de ordonanţa pentru ajutorul de stat pentru domeniul HoReCa, este în primă lectură. Aşa cum am promis la întâlnirea cu dânşii, este vorba despre un ajutor de stat de stat de 20% care se calculează pe pierderea cifrei de afaceri aferentă anului 2020 faţă de anul 2019. Practic, ajutăm toate companiile, indiferent de mărimea lor, din domeniul HoReCa, printr-un ajutor de stat calculat procentual la diferenţa între cifra de afaceri a anului 2020 faţă de 2019. E un ajutor aşteptat de întregul domeniu HoReCa şi cred că, prin acest ajutor, în anul 2021 îşi vor reveni”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, în ședința de Guvern de vineri, potrivit Agerpres.

Demnitarul a fost prezent miercuri seară la „Dosar de politician cu Silviu Mănăstire, unde a explicat ce presupune această schemă de ajutor de stat pentru HoReCa și care sunt condițiile de calificare.

„Astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanții HoReCa la Guvern, împreună cu primul-ministru. Am avut o discuție vizavi de problemele care sunt în sectorul HoReCa și le-am adus la cunoștință că mâine, în ședința de Guvern, o să citim în primă lectură o Ordonanță de Guvern, prin care vrem să acordăm un ajutor de stat de 20% din pierderea cifrei de afacere aferentă anului 2020 față de 2019. Ca să se înțeleagă foarte bine, un antreprenor în domeniul HoReCa își calculează cifra de afaceri pe anul 2020, cifra de afaceri pe 2019, face diferența între 2020 și 2019 – dacă rezultatul este negativ, adică cifra a scăzut față de 2019, 20% din diferență este pur și simplu ajutor de stat dat direct către compania respectivă. Direct în cont (n.r. – se varsă banii), de la Ministerul Economiei. Va fi o schemă de ajutor de stat directă, gestionată de Ministerul Economiei. Va fi o aplicație informatică, așa cum am dat drumul și la celelalte aplicații informatice. Practic, va fi din dreptul unui calculator o evaluare automată, pe Ministerul Economiei (n.r. – site-ul), va fi un program al Ministerului Economiei”, a afirmat Virgil Popescu.

Întrebat care vor fi condițiile de calificare și mai precis dacă pot participa la program și firmele cu datorii la stat, demnitarul liberal a răspuns: „Nu o să punem. O să fie condițiile de ajutor de stat care sunt pe regulamentul european, adică să nu fie în dificultate, să nu aibă de returnat un ajutor de stat, să nu fie în reorganizare sau în faliment. Dacă are datorii la stat, se califică, pentru că cu banii aceștia, evident, vom dori să își plătească și datorii la stat și ceea ce le-am spus – și probabil va fi o condiție pe care o vom introduce – nu vom lăsa ca din acești bani să își ridice dividende. Adică mi se pare cu bun simț”.