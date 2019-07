Ovidiu Raețchi (PNL): „Prima decizie pe care trebuie să o ia noul ministru de Interne, Nicolae Moga, este simplă - să desecretizeze de urgență dosarul 10 august”

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi consider că prima decizie pe care trebuie s-o ia Nicolae Moga, noul ministru de Interne, este să desecretizeze de urgență dosarul privind protestul din 10 august.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)



„Prima decizie pe care trebuie să o ia noul ministru de Interne, Nicolae Moga, este simplă: să desecretizeze de urgență dosarul 10 august. Îi auzim pe pesediști cum clamează fără întrerupere că au înțeles lecția de la alegerile de pe 26 mai, iar acum au un bun moment pentru a demonstra acest lucru.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE



Dacă există un minim respect pentru cetățeni și pentru aflarea adevărului privind protestul Diasporei, noul ministru trebuie să se diferențieze fundamental de abordarea doamnei Carmen Dan, cea care s-a aflat exclusiv în slujba infractorului Dragnea pe toată perioada în care îndeplinit funcția de ministru de Interne”, a scris demnitarul liberal pe pagina sa de Facebook.