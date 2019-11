Pădurarii vor fi înarmați și vor primi 5 salarii compensatorii odată cu pensionarea. Camera Deputaților a modificat statutul personalului silvic cu unanimitate de voturi

Personalul silvic cu atribuții de pază va fi dotat cu armament de serviciu, letal sau neletal, a decis miercuri Camera Deputaților, în calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, transmite g4media.ro.



Astfel, cei 232 de deputați au amendat un proiect de lege privind modificarea statutului personalului silvic inițiat de PSD și ALDE. Una dintre modificări prevede că „în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor”.



Totodată, potrivit schimbărilor adoptate, personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.



Modificările au fost introduse odată cu înmulțirea cazurilor de agresiuni asupra pădurarilor. Potrivit Romsilva, de la începutul acestui an s-au înregistrat 16 agresiuni asupra personalului silvic care asigură paza fondului forestier, iar între 2014 şi 2018 au avut loc alte 168 de astfel de atacuri, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite, scrie g4media.ro.