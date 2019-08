Candidatul PMP în alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a atras atenţia, marţi, că rămânerea ministrului de Externe, Ramona Mănescu, în Guvern nu înseamnă că premierul Viorica Dăncilă poate merge mai departe cu o remaniere după ieşirea ALDE de la guvernare.

Acesta a arătat că în Constituţie se prevede clar că acum executivul trebuie să primească un nou vot de încredere în Parlamentul României.

"Alianiatul 3 din articolul 85 din Constituţie care spune extrem de important pentru situaţia actuală în care ne aflăm. (...) Acesta arată un lucru foarte simplu şi anume că faptul că doamna Ramona Mănescu a rămas în Guvern nu înseamnă că s-a păstrat componenţa politică a Guvernului. Ramona Mănescu nu este ALDE, deci este cât se poate de evident că s-a schimbat structura politică a Guvernului. Deci orice remaniere nu se mai poate decât cu aprobarea Parlamentului. Cred că este foarte limpede Constituţia, cred că este foarte limpede ce trebuie să facă doamna prim-ministru şi foarte limpede ce trebuie să facă preşedintele", a arătat Theodor Paleologu.

Candidatul PMP a avut şi o descriere foarte plastică pentru noua alianţă dintre Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta.

"Este foarte clar ce se întâmplă. Este vorba de spaima domnului Tăriceanu de a dispărea politic. Este disperarea unei bătrâne cocote pe care nu o mai vrea nimeni şi amantul tânăr seducător şi profitor s-a gândit să îmbobineze bătrâna amantă. Au încropit un fel de alianţă şi au găsit un reprezentant în persoana domnului Diaconu pe model ucrainian, că văd că modelul ucrainian îl inspiră pe domnul Ponta, de acolo îşi ia referinţe", a declarat Paleologu.

