Cu mai puţin de o zi înainte de Congresul în care PMP îşi va alege candidatul cu care va participa în alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu are cale liberă pentru a intra în cursa pentru Cotroceni.

Mihail Neamţu a anunţat, sâmbătă seară, că îşi retrage numele din cursa internă pentru desemnarea candidatului şi îl va sprijini pe Theodor Paleologu pentru această poziţie.

"Am salutat, de asemenea, dorința lui Toader Paleologu de-a candida la alegerile prezidențiale din 2019. Pe lângă specializarea academică de anvergură internațională, umorul savant și experiența parlamentară îl recomandă pe Toader drept un excelent candidat al Dreptei conservatoare.

După o reflecție mai adâncă, am decis că este înțelept să-l sprijin pe Toader Paleologu în cursul alegerilor din această toamnă. Celor care mi-au susținut cu pasiune candidatura le mulțumesc pentru entuziasm și le spun că am împlinit relativ recent 40 ani. Și-n 2020, și-n 2024, și-n 2028, mă voi strădui să le reprezint valorile și idealul.", a scris Mihail Neamţu pe Facebook.

