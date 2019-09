Theodor Paleologu: "O avem pe Viorica Dăncilă care se agață de putere ca Elena Ceaușescu și este capabilă de orice, iar Rovana Plumb are ura asta tipică a Anei Pauker" (VIDEO)

Theodor Paleologu, candidatul PMP în alegerile prezidențiale, a catalogat drept o rușine faptul că România ar putea să fie reprezentată în Comisia Europeană de către Rovana Plumb. Acesta a comparat-o pe aleasa PSD cu Ana Pauker, în timp ce premierul Viorica Dăncilă a fost asemuită cu Elena Ceaușescu.

"Sper din toată inima că Parlamentul European va respinge această numire rușinoasă. Ca România să fie reprezentantă de Rovana Plumb e o rușine. Am auzit-o de nenumărate ori în Parlament, la mitinguri, e mai virulentă și mai așarnată și mai plină de ură decât Ana Pauker.

O avem pe Viorica Dăncilă care se agață de putere ca Elena Ceaușescu și este capabilă de orice, iar Rovana Plumb are ura asta tipică pentru bolșevicii primilor ani. Este de-a dreptul rușinos pentru țara noastră să fie reprezentată de o asemenea persoană. Intuiesc că această nominalizare nu va trece așa ușor", a afirmat Theodor Paleologu, în emisiunea Talk B1 moderată de Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.