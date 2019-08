Theodor Paleologu (PMP): Victor Ponta profită de disperarea lui Tăriceanu pentru a-și îndeplini scopurile. Unul dintre ele ar putea fi înlocuirea Vioricăi Dăncilă la șefia PSD (VIDEO)

Theodor Paleologu a declarat marți seară, în direct pe B1TV, că Victor Ponta profită de momentul de slăbiciune din viața politică a lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru a-și îndeplini scopurile. Unul dintre ele, spune candidatul PMP la alegerile prezidențiale din noiembrie, ar putea fi înlocuirea Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD.



„Este absolut lamentabil pentru că domnul Tăriceanu a părăsit baza guvernamentală acum, înainte de alegeri. Dintr-odată și-a dat seama că Guvernul nu era bun, era ineficient, era toxic. Este absolut penibil. Partea proastă este că e foarte nociv pentru țara noastră să avem instabilitate provocată de aceste considerații personale, politice, politicianiste de fapt, foarte mărunte.



Tăriceanu este disperat să-și salveze - crede el că-și salvează - destinul politic. Nu prea mai are cum. Este la sfârșitul unei cariere politice lungi, care a devenit din ce în ce mai penibilă pe parcurs.



După cum spuneam, e disperarea bătrânei cocote pe care nu o mai dorește nimeni. Că a găsit Ponta, foarte isteț, să profite de acest moment de slăbiciune, de disperare a acestei bătrâne cocote și au încropit această alianță. Foarte ingenioasă, evident, pentru Victor Ponta, care are ca scop înlocuirea doamnei Dăncilă la conducerea PSD. E cât se poate de evident. Ar putea să fie și altep lanuri pe care le are, poate de favorizarea lui Barna. Habar n-am, eu nu sunt un amator de scenarii. Nu mă interesează genul acesta de calcule, politicianiste. Eu îmi văd de drumul meu”, a spus Paleologu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.