Theodor Paleologu şi-a prezentat, sâmbătă la Sala Dalles, în faţa simpatizanţilor din Capitală, principalele propuneri cu care merge în faţa românilor pentru a cere votul în cadrul alegerilor prezidenţiale din luna noiembrie.

Sprijinit de PMP în aceste alegeri, Paleologu şi-a prezentat viziunea sa pentru principalele domenii de interes pentru români, precum sănătatatea, educaţia, cultura, dar şi alte domenii importante mai puţin atinse de politicieni români.

"Îmi doresc această luptă a mea ca un fel de monument în onoarea tatălui meu care ar fi împlinit în acest an 100 de ani. Şi drept moştenire mă gândesc la moştenirea spirituală, la moştenirea istorică a României, la moştenirea patrimoniului, a patrimoniului cultural, a demografiei, o temă pe care mă gândesc să o abordez în această campanie. Dumneavoastră nu o să vă bateţi doar pentru persoana Theodor Paleologu ci pentru nişte valori pe care le-am sintetizat şi care mă reprezintă", a afirmat Theodor Paleologu.

Întregul program al lui Theodor Paleologu poate fi văzut în clipul video de mai jos:

