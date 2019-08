Candidatul PMP în alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a lansat o serie de critici la adresa principalilor candidaţi în alegerile prezidenţiale, arătând că fix această lipsă de soluţii l-a convins să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni.

"Poate că nu aş fi vrut să candidez, cred că aş fi refuzat dacă nu ar fi fost oferta atât de slabă, chiar vreau să ridic nivelul dezbaterii din acest an pentru că e foarte jos. Între doi candidaţi pe care toată lumea îi consideră finaliştii desemnaţi, şi anume Iohannis şi Dăncilă. Sunt oameni care nu sunt în stare să spună o vorbă de la ei, să emită o idee personală, ei nu fac decât să citească, cum spuneam şi mai devreme citesc prost. Iohannis în mod special, nu ştiu dacă aţi remarcat cum accentuează prepoziţiile sau conjucţiile, cum se opreşte la sfârşitul unei pagini şi stai şi aştepţi ce o să spună mai departe. Măcar Viorica Dăncilă a recunoscut că preferă să citească decât să spună prostii, din punctul ăsta de vedere sunt fix la fel cei doi şi mi se pare de-a dreptul ruşinos pentru ţara noastră să avem de ales între doi oameni care nu au nicio idee personală, nu sunt în stare să transmită un mesaj, nu sunt în stare să empatizeze cu publicul. În cazul doamnei Dăncilă este marioneta unui infractor care se află în închisoare. Cred că PSD merită altceva, să fie Viorica Dăncilă candidatul lor este în primul rând ruşinos pentru PSD şi pentru România să aibă un asemenea prim-ministru", a declarat Theodor Paleologu, în direct în cadrul Ştirilor B1TV.

Candidatul PMP a susţinut că va lua în alegeri un număr important de voturi de la USR pentru că el este o opţiune mai consistentă decât Dan Barna.

"Mie îmi e simpatic Barna, e un om de treabă, e un om pe care l-aş numi ministru. Însă, sincer să fiu, dacă era Cioloş probabil nu candidam. Eu nu sunt ahtiat să candidez. Candidez dintr-un sentiment al datorii. Îmi era foarte bine să predau, de altfel înţeleg această campanie ca pe un imens exerciţiu de pedagogie naţională. (...) Eu sunt foarte apropriat din multe puncte de vedere de USR, sunt convins că mulţi votanţi USR se vor îndrepta către mine. Este o opţiune mult mai consistentă decât Dan Barna", a arătat Theodor Paleologu.

Reamintim că Theodor Paleologu a fost validat duminică de către Colegiul Naţional al PMP drept candidatul formaţiunii în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.

