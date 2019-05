Papa Francisc se va întâlni și cu Viorica Dăncilă, la Palatul Cotroceni. La ultima întrevedere, premierul i s-a adresat cu: ''Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity'' (VIDEO)

Papa Francisc se va afla într-o vizită istorică în România, în perioada 31 mai – 2 iunie. În București, Suveranul Pontif se va întâlni cu mai mulți oficiali români, inclusiv cu premierul Viorica Dăncilă.

În mai anul trecut, în cadrul unei întâlniri la Palatulul Apostolic de la Vatican, Dăncilă i s-a adresat Papei cu "Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity". Despre gafă s-a aflat dintr-o înregistrare video făcută publică de presa italiană, căci Guvernul român a avut grijă să publice un clip fără sunet.

Conform CV-ului oficial, Viorica Dăncila vorbeşte „bine” limba engleză şi „foarte bine” limba franceză. Papa Francisc vorbeşte foarte bine cinci limbi străine moderne: spaniolă, italiană, franceză, engleză, germană.

Programul vizitei de vineri, în Capitală:

08:10 Plecarea cu avionul de la Aeroportul din Roma/Fiumicino către București

11:30 Sosirea la Aeroportul Internațional Henri Coanda-Otopeni la București. Primirea oficială la aeroport

12:05 Ceremonia de bun venit la intrarea în Palatul Cotroceni

12:20 Vizită de curtoazie la președintele Iohannis, la Palatul Cotroceni

12:50 Întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni

13:00 Întâlnire cu autoritățile, cu societatea civilă și cu corpul diplomatic în Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Discursul Sfântului Părinte

15:45 Întâlnire privată cu Patriarhul Daniel în Palatul Patriarhal

16:15 Întâlnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române în Palatul Patriarhal. Discursul Sfântului Părinte

17:00 Rugăciunea Tatăl nostru în noua Catedrală Ortodoxă. Salutul Sfântului Părinte

18:10 Sfânta Liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif. Predica Sfântului Părinte