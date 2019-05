Papa Francisc în România. Iată cum vor arăta ALTARUL cu scaunul papal și interiorul Catedralei Sf Iosif la Sf. Liturghie de vineri (FOTO)

Papa Francisc ajunge vineri în România. Suveranul Pontif va efectua un turneu în țara noastră, în perioada 31 mai - 2 iunie, la invitația președintelui Klaus Iohannis.

În seara zilei de vineri, Papa Francisc va prezida Sfânta liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif din București.

În mediul online au apăut și primele imaginii din lăcașul sfânt.

Foto: Facebook / Papa la Bucuresti

Programul de la Bucuresti



11:30 - Sosirea la Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni la Bucuresti



12:05 - Ceremonia de bun venit la intrarea complexului Palatului Prezidential Cotroceni



12:20 - Vizita de curtoazie la presedintele Romaniei in Palatul Prezidential Cotroceni



12:50 - Intalnire cu premierul in Palatul Prezidential Cotroceni



13:00 - Intalnire cu autoritatile, cu societatea civila si cu corpul diplomatic in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Discursul Sfantului Parinte



15:45 - Intalnire privata cu patriarhul in Palatul Patriarhal



16:15 - Intalnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Romane in Palatul Patriarhal. Discursul Sfantului Parinte



17:00 - Rugaciunea Tatal nostru in noua Catedrala ortodoxa. Salutul Sfantului Parinte



18:10 - Sfanta liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif. Predica Sfantului Parinte



Sâmbătă, 1 iunie 2019: București – Șumuleu Ciuc – Iași – București

La ora 9.30, pontiful pleacă de la București cu avionul spre Bacău, după care merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia. Succesiv, papa merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu-Ciuc, unde celebrează Sf. Liturghie cu pelerinii prezenți și ține omilia celebrării euharistice.

În jurul orei 17.00 papa ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iași. La 17.30 face o vizită la catedrala romano-catolică, după care merge în fața Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii și familiile, cărora le adresează cel de-al șaselea discurs al vizitei. În cursul serii, papa se întoarce cu avionul la București.

Duminică, 2 iunie 2019: București – Blaj – Roma

Sfântul Părinte pleacă de la București cu avionul duminică, la ora 9.00, cu direcția Sibiu, de unde merge cu elicopterul la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Aici, pontiful celebrează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfășurându-se pe Câmpia Libertății de la Blaj. Papa prezintă omilia celebrării euharistice și recită antifonul marian pascal ”Regina Coeli” (”Bucură-te, Regina Cerului”).

După prânzul cu suita papală, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea rom din Blaj. În fine, în jurul orei 17.00, papa sosește cu elicopterul la aeroportul din Sibiu pentru ceremonia de rămas bun.

Papa Francisc pleacă din România cu avionul duminică, 2 iunie a.c., la 17.30, urmând să ajungă pe aeroportul Roma – Ciampino în jurul orei locale 18.30. După nelipsita vizită la icoana Maicii Domnului ”Salus Populi Romani” din bazilica Santa Maria Maggiore, papa se întoarce la reședința sa din Casa ”Sf. Marta” din Cetatea Vaticanului.