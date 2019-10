Aplauze în Parlament după ce au votat cei doi parlamentari bolnavi de la PNL și PMP (VIDEO)

Aleșii Opoziției i-au aplaudat pe cei doi parlamentari bolnavi, care au venit direct din spital să voteze moțiunea de cenzură.

Deputatul PNL Cornel Olar a revenit în Parlament, după o lungă absență, pentru a vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Deși este grav bolnav, Olar a făcut efortul pentru a veni, lucru ce a fost apreciat de colegi.

Și senatorul PMP Vasile-Cristian Lungu a făcut un efort uriaș pentru a veni în Parlament. Acesta are colonul perforat și trebuie operat de urgență, dar a amânat pentru a veni la moțiune. Alesul PMP a venit de la Cluj cu avionul și a fost preluat de la aeroport cu o ambulanță privată, care l-a transportat la Parlament.

De altfel, liderul PNL Ludovic Orban a dat asigurări că toți parlamentarii liberali vor fi prezenți joi pentru a vota moțiunea.

Video: G4Media

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.