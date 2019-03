Plenul Parlamentului a votat bugetul pe repede-înainte, fără nicio modificare (VIDEO)

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat Legea bugetului de stat pe 2019 fără nicio modificare. Au fost 253 de voturi ”pentru” și 117 ”împotrivă”.

Președintele Klaus Iohannis a retrimis bugetul la Parlament pentru modificare, acuzând că acesta a fost construit doar pentru a răspunde nevoilor clientelei PSD și ignorând nevoia de investiții mai ales în infrastructura rutieră, Educație și Sănătate.

