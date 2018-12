MOȚIUNE DE CENZURĂ. Un deputat i-a dat lui Dăncilă poze cu persoane agresate: ''De ce azi Parlamentul e plin de jandarmi, iar în afara Parlamentului e plin de jandarmi? Vă e frică să ieșiți printre oameni?'' (VIDEO)

UPDATE: Aleșii PSD au revenit în plen și este asigurat cvorumul pentru moțiunea de cenzură.

UPDATE: Parlamentarii PSD au ieșit din sala de plen. Fără ei, nu este cvorum și nu se mai dezbate moțiunea.

Moţiunea de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!" este dezbătută şi votată joi în Parlament. Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea nu au venit. Au fost prezenți, în schimb, membrii Guvernului.

Ședința a început cu solicitarea PNL ca ordinea de zi să fie suplimentată cu două declarații ale Parlamentului: una privind transpunerea recomandărilor CE și ale Comisiei de la Venetia privind legile justitiei, iar cealaltă privind „derapajul economic si atacul sustinut al Guvernului la adresa companiilor private”.

Parlamentarii Puterii s-au opus. Liderul deputaților PSD chiar a acuzat Opoziția de ”trucuri ieftine”.

"Nu supun la vot, să știți!", a insistat deputatul PSD Florin Iordache, liderul de ședință.

La rândul său, deputatul PNL Florin Roman a spus că Parlamentul a devenit o „cazemată militarizată” și le-a arătat deputaților și senatorilor din PSD poze cu persoane victime ale violenței, după care i-a înmânat copii ale pozelor premierului și unor miniștri.

”De ce azi la muncă Parlamentul a fost plin de jandarmi, în afara Parlamentului plin de jandarmi. Vă e frică să ieșiți printre oameni?”, a întrebat retoric Roman.

Sursă Video: Știri pe Surse

