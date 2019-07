Concertul Bon Jovi, urmărit GRATIS din curtea Parlamentului. ''Nesimțirea politicienilor e fără limite, nici măcar un bilet nu plătesc și nici cu prostimea nu vor să se amestece'' (VIDEO)

Zeci de persoane care au avut acces, duminică seară, în curtea Parlamentului au urmărit gratis concertul Bon Jovi, susține Oana Gheorghiu de la ”Dăruiește Viața”, asociația care construiește din donații primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România. Aceasta a concluzionat că nesimțirea politicienilor e fără limite, căci nici măcar un bilet la concert nu sunt în stare să plătească.

Gheorghiu a surprins într-o filmare momentul în care zeci de mașini ieșeau din curtea Casei Poporului, duminică noapte, după ce s-a terminat spectacolul susținut de trupa rock.

"Aceste zeci de masini ies din Curtea Parlamentului, dupa concertul Bon Jovi. Am intrebat un jandarm ce fel de bilet era necesar pentru a avea acces gratuit cu masina si super pozitie la concert. Sa fii trecut in tabel, mi-a spus.

Nesimtirea politicienilor e fara limite, caci nici macar un bilet la concert nu platesc si nici cu prostimea nu vor sa se amestece. Ma intreb in ce tara, Pralamentul e folosit pentru a vedea moca un astfel de concert?", a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

În opinia sa, Jandarmeria ar trebui să dea explicații pentru această situație.

Video: Oana Gheorghiu

