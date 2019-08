Bine plătiţi pentru a nu face nimic: Cine sunt aleşii care nu au avut nicio luare de cuvânt în aproape 3 ani de mandat (VIDEO)

După aproape trei ani de mandat, trei senatori din actuala legislatură au vorbit doar la depunerea jurământului. Ei sunt urmaţi de 21 de senatori care au luat cuvântul în plenul Senatului de mai puţin de 10 ori. Cel mai activ senator este Mihai Goţiu de la USR, cu 773 luări de cuvânt în plen.

După aproape trei ani de activitate în Parlament, sunt câțiva senatori care, pe lângă lipsa de reacție în dezbaterile din plen, bifează și alte două recorduri: nu au depus nicio inițiativă legislativă de la începutul mandatului și nici nu au transmis vreo interpelare sau întrebare Guvernului.

Din 136 de senatori, 21 au luat cuvântul de mai puţin de 10 ori în plen. Din cei 21 de senatori, 14 sunt din PSD. Printre aceştia, se numără şi fostul ministru de Interne, Carmen Dan, care a luat cuvântul de patru ori.

În cazul celor care au luat cuvântul doar o singură dată, la depunerea jurământului se află doi senatori PSD, Carmen Dima şi Eugen Gioancă şi unul independent, Cătălin Iliescu.Sunt şi deputaţi care nu şi-au făcut simţită prezenţa în legislatura 2016-prezent. Printre aceştia se află Nicolae Bănicioiu,deputat de Iaşi aflat la al 4-lea mandat, care de asemenea a luat cuvântul în plen doar la depunerea jurământului.

La polul opus, Mihai Goţiu de la USR conduce detaşat topul celor care au luat cuvântul în plenul Senatului. Şi anume, de 773 de ori. Acesta este urmat de Florina Presadă tot de la USR , de Nicolae Şerban de la PSD şi Eleonora Hărău de la PNL.

