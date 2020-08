Parlamentul a aprobat noul Cod Silvic. Ministrul Mediului: Orice tăiere ilegală de material lemnos din pădurile României va fi considerată infracțiune penală (VIDEO)

Parlamentul a aprobat, miercuri, noul Cod Silvic, actul normativ urmând să intre în vigoare după ce va fi promulgat de șeful statului. Prezent, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, ministrul Mediului, Costel Alexe, a explicat că, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Silvic, orice tăiere ilegală de lemne va fi considerată infracțiune penală.

„În Parlamentul României a fost votat noul Cod Silvic, cu amendamentele aduse pe care și eu, ca ministru, și toți oamenii de bună-credință din țara asta le-au susținut. În bătălia cu tăierile ilegale, cu transportul ilegal de material lemnos trebuie acționat pe mai multe fronturi. Astăzi, în Parlamentul României, Guvernul și Ministerul Mediului au susținut o serie de amendamente care, cu siguranță, vor înăspri legislația și vor aduce o protecție mai mare părdurilor.

Odată cu intrarea în vigoare, după publicarea în Monitorul Oficial a noului Cod Silvic, orice tăiere ilegală de material lemnos din pădurile României va fi considerată infracțiune penală, indiferent de valoarea prejudiciului. Înainte nu era așa, până la 5 metri cubi putea fi considerată contravenție. De asemenea, prin noul Cod Silvic, tuturor celor care transportă ilegal material lemnos pe drumurile publice din țară li se va confisca mijlocul de transport, fie că vorbim de căruță, camionetă, camion sau TIR. În momentul de față, nu mai era voie să confiști mijlocul de transport”, a explicat Costel Alexe.

Ministrul Mediului a mai precizat că, în acest moment, în România există legislație de mediu, însă este nevoie ca aceasta să fie aplicată corect. În acest context, Alexe a precizat că în primele șase luni ale acestui an, au fost transmise spre cercetare peste 1.000 de dosare care privesc infracțiuni legată de tăierea sau transportul ilegal de material lemnos.

"Eu, ca ministru, și cred că toți cetățenii români considerăm că avem, în momentul acesta, legislație de mediu care, dacă este aplicată corect, când trebuie, ar limita și tăierile ilegale, și transportul ilegal de material lemnos.

În primele șase luni, avem 1.052 de dosare transmise spre cercetare cu infracțiuni de cercetare. Avem, în aceste șase luni, 46.000 de controale făcute pe drumurile publice pentru a verifica dacă transportul de material lemnos este legal sau nu. Cu toate astea, am găsit că media zilnică este de 13 transporturi ilegale de material lemnos pe drumurile publice. Eu îmi doresc ca toate instituțiile abilitate ale statului român să facă cercetare penală, apoi să transmită mai departe dosarele către instanțele judecătorești, să-și facă treaba cu celeritate, să nu mai fie tergiversate, iar cei care se fac vinovați să plătească”, a mai spus Costel Alexe.

