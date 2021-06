Parlamentul dezbate şi votează marţi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc, marți, în şedinţă comună pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură iniţiată de PSD.

Marcel Ciolacu a promis o mobilizare exemplară din partea PSD, pentru moțiunea de cenzură. Pentru a trece, social-democrații vor trebui să mai convingă încă 20 de parlamentari.

"Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare! România trăieşte de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. Preţurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele esenţiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depăşit 6 lei. Numai 'lucruri fantastice'! Datoria publică bate record după record, iar de ţinta de deficit de 3% nu îşi mai aminteşte nimeni! Cu toate acestea, alocaţiile, salariile şi pensiile sunt îngheţate şi antreprenorii se plâng că statul nu le plăteşte lucrările efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Şi atunci, întrebarea care este pe buzele tuturor românilor este: ce aţi făcut cu banii, domnule Cîţu!?", se arată în moțiunea inițiată de social-democrați.

„PSD va fi prezent în integralitate mâine a moţiunea de cenzură. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă şi era sub tratament, dar vine la această moţiune. Am înţeles că tot grupul AUR este prezent. Am discutat cu ei, nu avem un proiect politic, au anunţat public că vor vota moţiunea. Parlamentarii neafiliaţi au anunţat, presupun că vor fi voturi şi din grupul minorităţilor. Ar trebui 20 de voturi să vină şi din actualul arc guvernamental ca moţiunea să treacă”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni la TVR 1.

Marcel Ciolacu: „Dacă aş fi în locul lui Orban, aş face un act de patriotism şi aş îndemna colegii să voteze această moţiune"

În opinia lui Ciolacu, Ludovic Orban ar trebui să-și mobilizeze membrii de partid pentru a vota moțiunea, alături de PSD și AUR.

„Vom afla peste două sau trei zile ce au negociat azi. Când vedeţi vreo numire făcută... Eu, dacă aş fi în locul lui Orban, aş face un act de patriotism şi aş îndemna colegii să voteze această moţiune”, a conchis Ciolacu.

La rândul său, Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, luni, că niciun parlamentar al coaliției de guvernare nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

„Această moțiune de cenzură e un balon de săpun și nu are nicio șansă să treacă. Consider o jignire declarațiile liderilor PSD prin care au lansat aluzii că eu aș putea vreodată să cer vreunui parlamentar PNL să voteze vreo moțiune a PSD. Eu am fost singrul lider al unei formațiuni de dreapta care a dărămat în 31 de ani un guvern al PSD”, a declarat Ludovic Orban.

”Astăzi România are o singură soluţie: să plecaţi! Aţi făcut mult prea mult rău ţării într-un timp record! Prin toate aceste lucruri ”fantastice”, aţi transformat România într-o ţară eşuată. O Românie EŞUATĂ, cu o economie EŞUATĂ, cu un sistem de învăţământ EŞUAT, cu un sistem medical EŞUAT, cu o Agricultură EŞUATĂ! Ca niciun alt guvern de până acum, aţi reuşit performanţa să ESUAŢI în toate domeniile! Singura preocupare a fost bătălia pentru ”împărţirea prăzii” între clanurile politice din PNL-USR-PLUS, numirea clientelei în funcţiile pe care vă lăudaţi că le desfiinţaţi, direcţionarea bugetului de stat şi a banilor europeni din PNRR-ul pentru susţinătorii la congresele din toamnă şi circul... mascarada zilnică, făcută cu scopul de a vă ascunde EŞECUL! Nu aţi păcălit însă pe nimeni, domnule Cîţu! Toţi românii au văzut cum a ajuns România sub conducerea guvernării ”fantastice” a PNL-USR-PLUS-UDMR. Şi, de aceea, este momentul să plecaţi acasă!”, încheie PSD moţiunea.