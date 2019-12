Dezbatere despre Revoluţia română, în Parlamentul European. Se va adopta o Rezoluţie / La București va avea loc o ședință solemnă (VIDEO)

Parlamentul European are, luni, o dezbatere despre Revoluţia din România, la exact 30 de ani de la debutul acesteia, la Timişoara. Joi, eurodeputații vor adopta şi o Rezoluţie.

„Luni, la Strasbourg, va avea loc un eveniment unic. Se va dezbate o rezoluţie despre Revoluţia Română din Decembrie 1989. Un alt lucru bun este că toţi cei 32 de parlamentari români, indiferent de aparteneţa politică, au putut să facă propuneri pe proiectul de text şi îl vor susţine în plen. La fel de important este că liderii tuturor grupurilor parlamentare au fost de acord cu propunerea grupului PPE de a se introduce în dezbaterea Plenului Parlamentului Rezoluţia despre Revoluţia Română”, a anunțat europarlamentarul PMP, Traian Băsescu.

