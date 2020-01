Proiectul de lege propus de PNL pentru desființarea pensiilor speciale a intrat, luni, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, urmând ca acesta să fie dezbătut și votat în timpul unei sesiuni extraordinare.



„De asemenea, tot astăzi, am mandatat grupul parlamentar din Camera Deputaților să solicite introducerea pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare dezbaterea și votarea proiectului de lege al PNL privind desființarea pensiilor speciale. Am și fost informat că acest lucru a fost aprobat și că figurează pe ordinea de zi a Camerei Deputaților acest punct, dezbaterea și votul la proiectul de lege PNL privitor la desființarea pensiilor speciale”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța, în 29 decembrie, că decizia privind eliminarea pensiilor speciale va fi luată în Parlament când acesta va reveni în sesiunea ce începe în februarie.

„Pensiile militarilor rămân în picioare. Un proiect de lege al PNL care cu excepția pensiilor militarilor, respectiv a magistraților, pe de o parte pentru că militarii nu pot desfășura și alte activități și beneficiează de aceste venituri după pensiuni dintotdeauna, respectiv în cazul magistraților avem o decizie CCR care statuează clar că pot benefica de pensie specială față de alte categorii. PNL, cu aceste lucruri foarte clar în vedere, a depus un proiect de lege, ulterior și alte formațiuni au depus proiecte similare, iar ele au fost discutate în ultimele luni în Parlament ajungând până la Comisia de Muncă din Camera Deputaților, dar nu au mai fost votate în plen. Ca atare, subiectul cel mai probabil va intra pe agenda Parlamentului în sesiunea din februarie. Până în acel moment lucrurile rămân în situația actuală", a declarat Violeta Alexandru, în emisiunea „Dosar de Politician" de pe B1TV.

Ministrul a subliniat că PNL este clar în favoarea eliminării pensiilor speciale cu anumite excepții.

„Noi ne-am pronunțat în favoarea eliminarea pensiilor speciale cu excepția militarilor, personalului din ordine publică, respectiv magistrații. La vot lucrurile au fost foarte tensionate în Comisia de Muncă, așteptăm rezultatul din Parlament. Decizia PNL este ca Parlamentul să se pronunțe pe această chestiune. Noi, Ministerul Muncii, am pus la dispoziție toate informațiile tehnice, statistice pe această chestiune, însă lucrurile sunt încă în Parlament", a arătat Violeta Alexandru.

