Parlamentul României se reunește luni în a doua sesiune ordinară a anului: Tăriceanu este așteptat să demisioneze de la șefia Senatului, în timp ce PSD este pe punctul să piardă noi parlamentari

Parlamentul României începe, luni, a doua sesiune ordinară a anului. Este de așteptat ca liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, să demisioneze de la șefia Senatului, având în vedere că formațiunea pe care o conduce a părăsit tabăra guvernării, intrând în opoziție.



Debutul de sesiune este marcat de „mișcări de trupe”, pentru că Guvernul Dăncilă a rămas, cel mai probabil, fără sprijin parlamentar odată cu plecarea ALDE de la guvernare, astfel că are nevoie să atragă de partea sa câțiva legiuitori în plus, care să-l asigure ca va trece cu bine de o eventuală moțiune de cenzură. În plus, Executivul de la Palatul Victoria are nevoie de aprobarea Parlamentului pentru remaniere.



Tot în această sesiune sunt posibile alte dezertări din PSD către Pro România, după ce săptămâna trecută patru parlamentari au plecat la partidul lui Victor Ponta, scrie g4media.ro.



„Observ de câteva zile o zbatere disperată a d-nei Dăncilă în încercarea de a se salva de la înec.



A ajuns să promită cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar îi va convinge să i se alăture. Şi, cum n-a reuşit, acum a scos pe «tarabă», tot pentru colegii mei, inclusiv funcţia de preşedinte al Senatului, pe care am anunţat că o voi elibera la începutul sesiunii parlamentare de toamnă. A făcut-o chiar fără să-şi consulte colegii de partid care aspiră în mod natural la preluarea acestei demnităţi importante, în condiţiile în care partidul domniei sale are o majoritate.



Dragă Viorica, ai grijă, mai ai puţin şi eşti gata să ajungi cu «oferta» la mine!



P.S. Toate aceste demersuri inspirate de consilierii cu care s-a pricopsit în ultima vreme sunt gândite în logica celor care o ghidonează: totul se vinde şi se cumpără!



Orice ar face însă, și indiferent de tertipurile la care apelează, finalul va fi același: va trebui să vină în fața Parlamentului pentru a dovedi soliditatea susținerii. Și atunci...”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook, duminică.



Premierul Viorica Dăncilă a reacționat după ce fostul său coleg de coaliție a acuzat-o pe Facebook, că „a scos pe tarabă” tot felul de funcții pentru parlamentarii ALDE, în încercarea de a se salva de la înec.

„Este libertate de exprimare. Poate fiecare să creadă ce vrea. Vom vedea rezultatul”, a răspuns Dăncilă la acuzațiile lui Tăriceanu.