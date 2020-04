Participarea Huawei la licitația 5G va fi decisă în CSAT. Președintele Iohannis: Securitatea națională, care este asigurată împreună cu SUA și NATO, va fi criteriul prevalent (VIDEO)

Criteriul prevalent pentru implementarea tehnologiei 5G în România va fi securitatea națională, care este „asigurată împreună cu SUA și NATO”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, marți, într-o conferință de presă, în care a mai precizat că Bucureștiul nu dorește ca sistemele critice naționale să fie „operate de firme care nu sunt de încredere”.



Întrebat cum ar vedea o eventuală participare a companiei chineze Huawei la licitația 5G, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „În CSAT se va lua o decizie pe această temă, dar pot să vă spun că, pentru noi, securitatea națională – și securitatea națională asigurată împreună cu partenerul SUA și NATO – va fi un criteriu prevalent. Noi nu dorim să ajungem cu sisteme critice operate de firme care nu sunt de încredere”.

