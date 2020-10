Partidul care a câștigat cele mai multe scaune de senatori și deputați la alegerile parlamentare din 2016

Alegerile parlamentare din acest an sunt programate pentru data de 6 decembrie. În acest moment încă există discuții cu privire la posibilitatea ca acestea să nu aibă loc în contextul pandemiei de coronavirus însă o decizie de amânare nu a fost încă luată. Ultimul scrutin parlamentar a avut loc în decembrie 2016, atunci când PSD a obținut cele mai multe mandate de senatori și deputați.

Alegeri parlamentare 2016: Ce partid a câștigat cele mai multe mandate de senatori și deputați

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor din 11 decembrie 2016, în Senat PSD a obținut 67 de mandate (45,67%), PNL - 30 de mandate (20,41%), USR - 13 mandate (8,92%), UDMR - 9 mandate (6,24%), ALDE - 9 mandate (6%), iar PMP - 8 mandate (5,65%).

Ordinea în clasament se păstrează și în privința locurilor de la Camera Deputaților. Astfel, PSD a obținut 154 de mandate (45,47%), PNL - 69 de mandate (20,04%), USR - 30 de mandate (8,87%), UDMR - 21 de mandate (6,18%), ALDE - 20 de mandate (5,62%), PMP - 18 mandate (5,34%), iar minoritățile naționale – 17 mandate.

Astfel, PSD ar mai fi avut nevoie de 12 mandate pentru a deține majoritatea în Parlament.

Din Legislativul ales în 2016 fac parte 465 de parlamentari, dintre care 329 – deputați și 136 – senatori.

La alegerile parlamentare din 2016, prezența la vot a fost de 39,49%, potrivit datelor Biroului Electoral Central.

Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

Câte voturi a obținut fiecare partid la alegerile parlamentare din 2016

În ceea ce privește numărul de voturi care i-a revenit fiecărei formațiuni politice, situația la Senat este următoarea: PSD - 3.221.786; PNL - 1.440.193; USR - 629.375; UDMR - 440.409; ALDE - 423.728; PMP - 398.791.

La Camera Deputaților numărul de voturi este următorul: PSD - 3.204.864; PNL - 1.412.377; USR - 625.154; UDMR - 435.969; ALDE - 396.386; PMP - 376.891.

Ce se întâmplă cu alegerile parlamentare din 2020 în contextul pandemiei de coronavirus

În ceea ce privește alegerile parlamentare programate în decembrie 2020, campania electorală va începe pe 6 noiembrie şi se va termina pe 5 decembrie, la ora 7.00, iar votarea va avea loc pe 6 decembrie, între orele 7.00 şi 21.00.

Potrivit datelor care figurau în Registrul Electoral, la finalul lunii iunie a acestui an, în România au drept de vot peste 18,9 milioane de persoane, iar peste 730.000 de alegători au domiciliul în străinătate.

În conferința de presă pe care a susținut-o pe 7 octombrie, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis preciza că alegerile trebuie să aibă loc pentru că la finalul lunii decembrie expiră mandatul actualului Parlament, iar în cazul unei amânări a scrutinului, Legislativul nu va mai avea puteri depline.

”O democrație nu funcționează fără alegeri, am spus aceste lucruri și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. Însă, este clar că, dacă numărul de cazuri crește, campania electorală se va desfășura în condiții mai speciale decât la alegerile locale. Însă alegerile trebuie să aibă loc. Nu putem să continuăm fără un Parlament cu puteri depline, (...), nu mai poate să dea legi organice, nu mai poate nici să le ia în discuție.

Cu cât am putea să amânăm alegerile? Constituția ne spune maximum trei luni. Și atunci ajungem la sfârșitul iernii. Nu cred că cineva își imaginează că situația epidemiologică peste trei luni va fi net mai bună în iarnă spre primăvară, față de 6 decembrie”, a declarat Klaus Iohannis.