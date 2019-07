Discurs halucinant în Ambasada Venezuelei. Partidul Comunist din România a postat pe internet o ”alocuțiune” care ar fi fost susținută de ”tovarășul Crăciunoiu” în sediul ambasadei, despre cum americanii sunt niște ”imperialiști”, ”criminali ai planetei”, cărora le-au căzut victimă mai mulți lideri legitimi, inclusiv Nicolae Ceaușescu. Adrian Crăciunoiu îl laudă pe Hugo Chavez și o acuză pe fosta președintă a statului Chile, Michelle Bachelet, că este o trădătoare care face jocurile Statelor Unite, uitând că ea însăși a fost torturată de ”imperialiști”. Tânărul nu uită nici de ”slugile imperialiștilor” din România, care au pus umărul la prăbușirea ”regimului legitim” al lui Ceaușescu, indicându-l aici pe Gelu Voican Voiculescu, ce a fost și el prezent la reuniune.

