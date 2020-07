Partidul Ecologist solicită ministrului Virgil Popescu să intervină pentru reglementarea prețului la energie electrică. Marius Necula: Din exportator net, România a ajuns să importe energie electrică din Ungaria

Partidul Ecologist Român (PER) a anunțat, prin vocea prim-vicepreședintelui Marius Necula, că solicită de urgență ministrului Economiei, Virgil Popescu, să intervină pentru reglementarea prețului la energie electrică.

„Partidul Ecologist Român este îngrijorat de creșterea aberantă a prețului energiei în România. PER solicită de urgență ministrului economiei Virgil Popescu, să intervină pentru reglementarea prețului la energiea electrica. Astfel, pretul la energia electrică livrate duminică, a ajuns la cel mai mare pret din zona, 32,25 euro pe MWh. Acesta este cel mai mare pret comparativ cu toate tarile cu care România este cuplată. În Ungaria pretul este de 27,90 euro pe MWh, în Cehia și Slovacia pretul este de 26,96 euro. Duminică dimineața importurile depășeau 1.000 de MWh , in jurul orei 10.00. România, cu foarte multe resurse naturale, din exportator net de energie, vezi perioada «băieților destepti», a ajuns să importe energie electrică din Ungaria !!! Pretul mare la energia electrica afecteaza atât companiile , cât și consumatorii casnici. PER solicită Guvernului liberal Orban să aibă grijă față de mediul de afaceri care devine necompetitiv în aceste condiții. Este momentul de a avea o strategie națională sustenabila in domeniul producerii energiei electrice prin perspectiva aprobării Planului Ecologic European”, a afirmat Marius Necula, prim-vicepreședintele PER, luni.