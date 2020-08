EXCLUSIV // O hotărâre a Instanței trezește îngrijorări în rândul membrilor și ai simpatizanților PLUS. Partidul lui Dacian Cioloș pare că a rămas fără conducere, după ce Instanța a respins ca inadmisibilă cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii nr. 1/07.12.2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care au fost aleşi Preşedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate şi Arbitraj, membrii Comisiei de cenzori şi Coordonatorii regionali.

“Admite în parte cererea. Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii nr. 2/08.12.2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care s-a modificat Statutul PLUS. Respinge ca inadmisibilă cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Hotărârii nr. 1/07.12.2019 a Convenţiei Naţionale PLUS, prin care au fost aleşi Preşedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate şi Arbitraj, membrii Comisiei de cenzori şi Coordonatorii regionali. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor azi, 05.08.2020, prin intermediul grefei tribunalului”, se precizează în hotărârea Instanței.

Contactat de B1.RO, Liviu Iolu, lider PLUS, a precizat că această decizie va fi atacată cu recurs și că se referă oricum doar la coordonatorii regionali. El a dat asigurări că Dacian Cioloș va rămâne președintele PLUS.

Este o decizie în primă instanță, nu este definitivă. Am fost contestați pentru coordonatorii regionali care nu există în alte partide ca structură de conducere. Documentul se referă doar la asta. Desigur în integralitatea sa, alegerile erau într-un singur document, de la Convenția Națională. Decizia nu schimbă cu nimic situația. Înainte de alegeri, Dacian era președintele partidului, deci nu validează conducerea, era oricum cam aceeași. Vom face apel. Instanța nu a înțeles care este structura noastră de conducere, deși statutul spune clar”, a declarat Liviu Iulu pentru B1.RO.