Deputatul PMP Marius Paşcan a declarat, la ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, că partidul din care face parte este împotriva alegerilor anticipate.

"Sunt câteva luni până la alegerile locale. Cred că tocmai din acest motiv nu există justificat un temei rezonabil, raţional pentru a forţa alegeri anticipate. Noi pledăm pentru alegeri la termen, dar nu ne ferim, nu ne temem de posibile alegeri anticipate. Noi pledăm pentru alegeri la termen. (...) Primează nevoia de stabilitate a ţării. Câtă vreme colegii parlamentari de la alte formaţiuni politice, în special parteneri ai noştri din guvernarea de până acum, au susţinut că votează împotriva propriului guvern, nu avem cum să consimţim la un astfel de demers, ar fi descalificant pentru PMP. Noi rămânem consecvenţi angajamentelor pe care le-am asumat”, a spus deputatul PMP.

PMP susține în continuare reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului exprimat de români, iar Pașcan spune că 'avem şi un proiect legislativ în acest sens'.

'De asemenea, susţinem în continuare eliminarea pensiilor speciale, s-a făcut un mic pas doar în acest sens, este un orizont de aşteptare al românilor major în această direcţie, pensiile speciale sunt furt. De asemenea, susţinem alegerea primarilor în două tururi de scrutin, avem un proiect legislativ în acest sens încă din anul 2016 înregistrat la Parlamentul României, a fost adoptat tacit de Senatul României şi este blocat din cauza PSD", a amintit Marius Paşcan, joi, după consultările cu şeful statului', adaugă acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.