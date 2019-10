Patru ani de la Colectiv, patru Guverne trecute pe la Palatul Victoria și nicio schimbare majoră: Cum vorbea Cioloș despre lucrurile care trebuie corectate, fără să spună nimic despre măsurile luate de guvernul său 

La finalul lunii octombrie se împlinesc patru ani de la incendiul din Colectiv. Patru ani, în care s-au succedat patru guverne, unul tehnocrat și trei de la PSD, însă nicio schimbare majoră nu s-a întâmplat de atunci, astfel că o tragedie de acest fel s-ar putea produce, din nou, oricând în România.

Instalat la Palatul Victoria imediat după Colectiv, Guvernul Cioloș era primul care ar fi putut lua măsuri pentru a schimba lucrurile. Cu toate acestea, puține s-au schimbat cu adevărat de atunci.

Una dintre deciziile luate la scurt timp după incendiu a fost majorarea amenzilor pentru încălcarea legislației privind securitatea la incendiu.

Cu toate acestea, în continuare sute de cluburi din România funcționează în continuare fără avize de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar oamenii se gândesc de două ori înainte de a intra într-un local pentru că nu au nicio garanție că acesta are autorizația necesară și că viața nu le va fi pusă în pericol.

Cu alte cuvinte, în acel moment Cioloș a profitat de conjunctura creată, fără a schimba prea multe.

La un an de la Colectiv, în octombrie 2016, Dacian Cioloș spunea că ”sunt multe lucruri care trebuie schimbate”, dar nu spunea nimic despre măsurile luate de cabinetul său, aflat la guvernare în acel moment de aproape un an.

”Schimbările trebuie să vină din partea noastră, a tuturor. Eu pot să accept faptul că inclusiv la nivel Guvernului şi la nivel administraţiei sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Pe de altă parte, sunt multe lucruri despre care acum un an nici măcar nu îndrăzneam să vorbim. (...) Cel puţin în acest an, încet, încet, am început să le scoatem la suprafaţă, mai de voie, mai de nevoie, şi să începem să lucrăm la ele", spunea atunci Dacian Cioloș.

La fel, în octombrie 2017, atunci când s-au împlinit doi ani de la incendiul din Colectiv, fostul premier tehnocrat a transmis un mesaj prin care susținea că cei care au ieși în stradă după acel moment s-au așteptat ca anul de guvernare independentă să fie folosit pentru resetarea clasei politice, lucru care nu s-a întâmplat. Din nou, niciun cuvânt însă despre măsurile luate de executivul pe care l-a condus.

După cabinetul Cioloș, la Palatul Victoria au ajuns, pe rând, trei guvernări PSD: Grindeanu, Tudose și Dăncilă.

Totuși, în continuare modificările legislative sunt puține, în sistemul de intervenție în caz de urgență nu s-au făcut schimbări substanțiale, iar sistemul de sănătate este și acum, la patru ani de la Colectiv, incapabil să trateze în condiții normale marii arși sau să facă față unor tragedii de amploarea celei din 2015.

Dovadă stau numeroasele cazuri din ultimii ani în care pacienții cu arsuri grave au fost trimiși la tratament în clinici din străinătate.

De asemenea, un exemplu este Clinica Marelui Ars de la Iași, inaugurată în urmă cu o săptămână, dar care rămâne închisă şi nu se ştie deocamdată când va deveni funcţională. Asta pentru că epidemiologii au descoperit probe neconforme la filtrele de aer și de apă. Lucrările de reabilitare și dotare a Clinicii au durat opt ani și au costat 50 de milioane de lei.

De altfel, chiar Sorina Pintea, încă ministru al Sănătății, a declarat joi, în contextul apariției unor noi înregistrări din noaptea intervenției de la Colectiv, că lucrurile nu s-au schimbat radical în sistemul de sănătate din România, dar lucrurile "merg mai bine".

Pe 30 octombrie 2015 un incendiu a izbucnit în clubul bucureştean Colectiv, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity. 64 de persoane și-au pierdut viața și alte 200 au fost rănite. O a 65-a victimă a murit la un an și 9 luni de la tragedie. Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului şi s-a extins rapid.