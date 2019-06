Paul Stănescu a demisionat din funcția de președinte executiv al PSD, în cadrul CEx-ului de vineri, organizat la sediul din Băneasa.

Demisia acestuia vine la nici două săptămâni după ce a fost numit în această funcție, imediat după arestarea lui Liviu Dragnea.

Surse politice spun că Viorica Dăncilă a amenințat că își depune mandatul de premier dacă nu va fi organizat cât mai repede un Congres pentru numirea unui noi conduceri a PSD.

Vineri, PSD-iștii s-au reunit într-o ședință crucială pentru viitorul partidului. Principala temă de discuţie este data la care va fi organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri şi stabilirea candidatului la alegerile prezidenţiale.

