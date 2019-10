UPDATE: Paul Stănescu a declarat că a fost citat ca martor într-un dosar ce are legătură cu perioada în care era președinte al Consiliului Județean Olt.

„Am stat 10, 15 minute maxim. Nu are nicio legătură cu TelDrum, cu Belina, cu nimic altceva cu Liviu Dragnea. Știu că astăzi e ziua lui de naștere. Îi urez la mulți ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să revină lângă familie. Dosarul e în lucru. Eu am fost citat ca martor. Am fost citat marți. Nu are nicio legătură cu niciun coleg din partid. E de la Olt, din perioada în care eu eram președinte al Consiliului Județean. (...) Probabil există un denunț ceva, nu știu, în legătură cu un proiect chiar cu fonduri europene. Am dat declarații, am semnat și am plecat”, a spus Paul Stănescu.

Paul Stănescu s-a prezentat, luni dimineață, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, informează B1 TV.

Fostul vicepremier a stat circa 10 minute în sediul DNA. Pentru moment, nu se știe de ce baronul PSD de Olt a fost chemat în fața procurorilor.

Anul trecut, Stănescu a fost audiat de către procurorii anticorupție într-un dosar pe care aceștia voiau să-l redeschidă, cu privire la fapte de corupție ce ar fi fost săvârșite în 2010. Ulterior, dosarul a fost clasat pe motiv că acuzațiile din plângerea formulată s-au dovedit a fi neîntemeiate.

Este posibil ca Paul Stănescu să fie chemat la DNA în perioada următoare pentru a da declarații în dosarul ”Tel Drum”, în care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fraude cu fonduri europene.