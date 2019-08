Paul Stănescu îi răspunde lui Alexandru Cumpănașu, după plângerea penală la Parchetul General: 'Mă voi duce la orice oră!’

Senatorul PSD Paul Stănescu a precizat că nu știe nimic despre vreo legătură a parlamentarilor cu interlopii, după ce Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, s-a prezentat, marți, la sediul Parchetului General pentru a depune o plângere prin care cere audierea politicienilor din Olt.

“Mă voi duce la orice oră din zi și din noaptea la Parchet. Măcar putea să mă sune să mă întrebe, că eu și Alex suntem din localități apropiate. E complicat să faci acuzații și să acuzi pe toată lumea. Eu nu am avut legătură și nu am cunoscut vreun șef al unei grupări de interlopi, nu am discutat cu ei. Nu știu niciun om politic din cei aleși în 2016, indiferent de culoarea politică, și care să aibă legătură cu vreun clan interlop”, a precizat Paul Stănescu la într-o intervenție la Antena3.

Alexandru Cumpănașu a declarat că deține informații cu privire la infracțiuni de crimă organizată și trafic de persoane în acel județ și îi consideră responsabili pentru cele întâmplate inclusiv pe reprezentanții județului Olt din Parlamentul României.