Paul Stănescu pare că se mândrește cu titlul de baron local. Liderul PSD Olt a avut o ieșire nervoasă atunci când a fost întrebat despre afacerile din județ desfășurate de rudele sale. Mai exact, un nepot al secretarului general al PSD este acuzat că mușamalizează neregulile de la o fermă de porci din județul Olt. Stănescu s-a prefacut însă că nu știe despre cine este vorba.

Paul Stănescu și-a pierdut cumpătul atunci când a fost întrebat despre acuzațiile aduse rudelor sale. Jurnaliștii de la Libertatea susțin că nepotul secretarului general PSD mușamalizează deversările ilegale de la ferma de porci a tatălui său, exact lângă puțurile de apă ale Slatinei.

Stănescu și-a ieșit complet din fire atunci când a fost întrebat dacă se considera un baron local. Pesedistul a devenit violent cu jurnalista care l-a deranjat cu astfel de întrebări.

Reporter: Vă considerați baron local?

Paul Stănescu: Sunt baron, ce mai vreți, da, baron local!!! Ce mai…, ce mai vrei? Hai, mă, lasă-mă-n pace! (lovește cu mâna telefonul)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.